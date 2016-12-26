В канун Нового года Azercell Teleсom продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями и уникальными услугами.

Следуя своей традиции, Azercell представляет абонентам кампанию под названием «Новый год 2017». Данная кампания позволяет абонентам выбрать между двумя 4G смартфонами, а также возможность выгодно общаться.

Так, начиная с 26 декабря 2016 года абоненты Azercell смогут присоединиться к кампании «Новый год 2017» и приобрести смартфон Lenovo 2016 + 5ГБ интернета за 25 АЗН в месяц или смартфон General Mobile 5Plus + 5ГБ интернетa за 45 АЗН в месяц.

Помимо этого, кампания позволяет пользователям получить выгодные условия для общения внутри страны. Для того чтобы присоединиться к новой кампании, абонентам необходимо обратиться в центр абонентских услуг, экспресс-офисы или в один из магазинов дилерской сети Azercell.

Руководствуясь принципом обеспечения доступности смартфонов с высокоскоростным интернетом для населения, Azercell и впредь будет представлять своим абонентам различные выгодные и привлекательные кампании.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].



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