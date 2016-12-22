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Компания Azercell является одним из 3-х лучших работодателей – ФОТО 22.12.2016 16:50

Молодежь и профессионалы предпочитают работать в Azercell.

Стали известны наиболее предпочитаемые работодатели в Азербайджане. Azercell Telecom попала в первую тройку компаний, которые были отобраны на основе таких критериев, как самая лучшая заработная плата и хорошие условия труда, а также перспективы развития для своих сотрудников и т.д.

В августе-сентябре текущего года международная консалтинговая и маркетинговая компания АСТ провела опрос, охватывающий рынки стран СНГ и Восточной Европы. На основе результатов опроса Azercell вошла в тройку самых лучших работодателей на этом рынке.

Целью данного опроса было определение статуса компании Azercell как работодателя среди сотрудников компании и представителей других секторов, а также выявление наилучших работодателей в Азербайджане и изучение имиджа мобильных операторов. Исследование проводилось методом интервью с сотрудниками Azercell, представителями других секторов, студентами, выпускниками местных и зарубежных вузов и представителями СМИ.

Согласно результатам маркетингового исследования, Azercell вошла в тройку самых лучших работодателей по всем секторам экономики страны. Опрос также определил, что Azercell является самым лучшим работодателем страны среди мобильных операторов.

Помимо этого, известная компания Ernst&Young также опросила студентов и специалистов из различных компаний в рамках исследования «Лучший работодатель 2015 года». Данный опрос, проведенный в мае-июне 2016 года, ставил перед собой цель определить основные тенденции на нашем рынке труда. Респонденты отвечали на вопросы о наличии факторов, влияющих на процесс выбора места работы, об основных источниках информации по работодателям, недостатках при трудоустройстве и т.п.

Согласно выбору студентов и профессионалов, компания Аzercell была признана одной из 10 лучших работодателей нашей страны. Помимо этого, компания Azercell была единственным мобильным оператором в этом списке, которому отдали предпочтение респонденты.

Хорошо известно, что одним из основных факторов для каждого сотрудника является наличие безопасного и удобного рабочего места. С гордостью можно отметить, что компания Azercell была удостоена международного стандарта по защите труда и безопасности OHSAS 18001 и сертификата ISO 14001 по Системам экологического управления. Кроме этого, компания также повторно получила сертификат ISO 9001:2015 по управлению качеством.

На сегодняшний день все сотрудники Azercell прошли тренинги по программам защиты окружающей среды и безопасности, первой медицинской помощи, противопожарным мерам, а также привлечены к мероприятиям, связанным с охраной здоровья (вакцинации, анализ крови и т.д.). В целом, будучи передовым работодателем, Azercell предлагает каждому сотруднику перспективную программу профессионального развития, привлекательную заработную плату и социальный пакет. Именно по этой причине компания Azercell, которая строго придерживается принципов корпоративной культуры, смогла создать у общественности серьезное доверие к своему бренду ответственного работодателя.

Дополнительную информацию можно получить по адресу [email protected].

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