Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в мае 2017 года составил 785,3 тыс. баррелей, что свидетельствует о росте этого показателя, начиная с февраля, говорится в пресс-релизе Министерства энергетики республики.

«Ежесуточный объем добычи нефти в мае в Азербайджане составил 785,3 тыс. баррелей, из которых 730,3 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей - на конденсат», - отмечается в информации.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тыс. баррелей.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в мае текущего года составил 596,5 тыс. баррелей нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 12,2 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Лада Евграшина, Г.Р.