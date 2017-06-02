Азербайджан с начала экспорта в 1997 году по 1 июня 2017 года экспортировал суммарно 448 млн тонн нефти, из них 333 млн тонн - по стратегическому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщил в докладе на нефтегазовой в Баку первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Из общего экспорта 240 млн тонн пришлось на прибыльную нефть Азербайджана с каспийских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Запасы АЧГ оценены в 1 млрд тонн.

Что же касается добычи газа с каспийского месторождения «Шахдениз», то за время его эксплуатации добыто 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата.

Из этого объема 46,5 млрд кубометров было экспортировано в Турцию, а 6,3 млрд кубометров - в Грузию по Южно-Кавказскому газопроводу.

В настоящее время в сутки в Турцию экспортируется около 18,5 млн кубометров газа с первой стадии освоения «Шахдениз», в Грузию - 2,3 млн кубометров в сутки.

Запасы «Шахдениз» оценены в 1,2 трл кубометров газа и 240 млн тонн конденсата.

Конденсат экспортируется по БТД.

Лада Евграшина, Г.Р.