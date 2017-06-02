USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Нефть и Газ

Оглашены данные по добыче и экспорту углеводородов Азербайджана 02.06.2017 11:30

Азербайджан с начала экспорта в 1997 году по 1 июня 2017 года экспортировал суммарно 448 млн тонн нефти, из них 333 млн тонн - по стратегическому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщил в докладе на нефтегазовой в Баку первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Из общего экспорта 240 млн тонн пришлось на прибыльную нефть Азербайджана с каспийских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Запасы АЧГ оценены в 1 млрд тонн.

Что же касается добычи газа с каспийского месторождения «Шахдениз», то за время его эксплуатации добыто 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата.

Из этого объема 46,5 млрд кубометров было экспортировано в Турцию, а 6,3 млрд кубометров - в Грузию по Южно-Кавказскому газопроводу.

В настоящее время в сутки в Турцию экспортируется около 18,5 млн кубометров газа с первой стадии освоения «Шахдениз», в Грузию - 2,3 млн кубометров в сутки.

Запасы «Шахдениз» оценены в 1,2 трл кубометров газа и 240 млн тонн конденсата.

Конденсат экспортируется по БТД.

Лада Евграшина, Г.Р.

264количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОКямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языковПродолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТОНа месте бывшего круга Физули строится продолжение Зимнего бульвара – ФОТОВ Азербайджане названы пригодные для купания пляжиСафура Алиева вновь станет мамой – ФОТОАфган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УКСамая титулованная теннисистка в мире сравнила жизнь лесбиянок и геев с деятельностью ГитлераИспользование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям – Ахлиман АмираслановУничтожены военные объекты ВС Армении – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 июня12:03 Расим Мусабеков: «Кипру стоило бы молчать в тряпочку, а не выступать в поддержку армян в карабахском вопросе»11:58 Инвестиции BP в Азербайджан достигли $66 млрд11:55 Асим Моллазаде: «Интересы национальной безопасности США требуют тесного партнерства с Азербайджаном»11:50 Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» - ФОТО – ВИДЕО11:42 В Баку водителям автобусов строго запретили ездить с открытыми дверями11:35 Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома №2 - ФОТО11:30 Оглашены данные по добыче и экспорту углеводородов Азербайджана11:25 Стало известно, каков прирост населения Азербайджана11:20 В Баку проведена спецоперация: задержан мужчина, шантажировавший женщину порочащими ее данными11:12 Конгресс Перу принял документ по случаю отмечаемого в Азербайджане Дня Республики11:04 Наше светлое завтра. #MənSabaham – итоги первого выпуска проекта SABAH10:56 Армяне начали новую кампанию по самообману в отношениях с Ираном - Мубариз Ахмедоглу10:48 Скончался карманник, избитый в бакинском автобусе – ВИДЕО10:40 Салим Муслимов: «В Азербайджане было создано 1,6 млн рабочих мест»10:35 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 июня