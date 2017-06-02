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Нефть и Газ

SOCAR: Плато по добыче газа с «Шахдениз-2» будет достигнуто в 2021-22 годах 02.06.2017 17:49

Плато (стабильный уровень) добычи газа со второго этапа освоения каспийского месторождения «Шахдениз» будет достигнуто в 2021-22 годах, сказал журналистам вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Бахрам Гусейнов.

Первый газ с «Шахдениз-2» будет получен в 2019 году, далее в течение трех лет тремя этапами добыча выйдет на 16 млрд кубометров газа в год, и, начиная с 2021-22 года с «Шахдениз-2» в год будет добываться в объеме 16 млрд кубометров газа.

«В 2027 году по «Шахдениз-2» может наступить снижение добычи, но к этому времени ожидается запуск «Шахдениз-3», и нижние горизонты этого месторождения позволят держать достигнутое плато добычи и далее», - сказал Б.Гусейнов.

Напомним, что добыча газа с «Шахдениз» в рамках первого этапа ведется с декабря 2006 года.

В рамках «Шахдениз-1» добывается около 9 млрд кубометров газа в год.

Что касается «Шахдениз-3», то объемы добычи по этому этапу зависят от числа скважин.

«Сейчас изучаются результаты 3-D-сейсмики по «Шахдениз-3», потом будет определяться место бурения и другие нюансы», - сказал Б.Гусейнов.

Суммарные запасы «Шахдениз» оценены в 1,2 трл кубометров газа.

Лада Евграшина, Г.Р.

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