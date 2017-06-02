Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) предлагает своему партнеру BP начать разведочные работы на каспийской структуре «Шафаг-Асиман» в 2019 году, сообщил журналистам вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов.

По его мнению, разведочный период может занять 6-8 лет, после чего стороны выйдут на добычу первого газа.

Напомним, что контракт по «Шафаг-Асиман» был подписан между SOCAR и британской ВР на паритетных началах в октябре 2010 года сроком на 30 лет.

Прогнозируемые запасы блока «Шафаг-Асиман» составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок находится в 125 километрах к юго-востоку от Баку, на глубине моря в 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

Лада Евграшина, Г.Р.