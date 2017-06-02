Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает получить в 2024-2025 годах первый газ со структуры «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия, сообщил вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на нефтегазовой конференции в Баку.

«На перспективной структуре «Бабек» уже проведена трехмерная сейсморазведка и идет подготовка к бурению первой разведочной скважины (в 2018 году). Если по результатам разведочного бурения будет открыто газоконденсатное месторождение, то на этой площади на начальном этапе будет построена одна платформа и пробурено 4-5 добывающих скважин», - пояснил Б.Гусейнов.

Он подчеркнул, что глубина моря в районе структуры «Бабек» варьируется от 180 до 800 метров.

Напомним, что «Бабек» входит в Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений «Умид-Бабек». Его реализуют SOCAR Umid Oil and Gas Limited и Umid, Babek Exploration & Production.

Перспективный блок «Умид-Бабек» расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку.

Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры «Бабек» оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

Лада Евграшина, Г.Р.