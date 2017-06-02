На блоке каспийских месторождений «Шафаг-Асиман» в Азербайджане в 2030 году может стартовать добыча углеводородов, сообщил вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов в ходе выступления на нефтегазовой конференции в Баку.

Напомним, что контракт по «Шафаг-Асиман» был подписан между SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет.

Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут осуществлять в рамках проекта совместное операторство. Долевое распределение участия в контракте составляет 50 на 50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока «Шафаг-Асиман» составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На блоке ранее не проводились разведочные работы.

«Шафаг-Асиман» расположен на глубине моря в 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

Лада Евграшина, Г.Р.