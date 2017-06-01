В первый международный нефтяной проект Азербайджана – «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) - суммарно вложено $42 млрд.

Об этом на нефтегазовой конференции, проходящей в Баку, заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.



По его словам, с АЧГ с начала разработки и по сегодняшний день уже извлечены 428,4 млн тонн нефти и 133 млрд кубометров газа.



Напомним, что «Контракт века» по АЧГ был подписан 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются BP (35, 8% - оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).



Лада Евграшина, Э.Т.