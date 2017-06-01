Первый газ из глубоководной части блока ключевых месторождений страны «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), то есть deep-gas, ожидается в 2026 году.

Об этом в ходе нефтегазовой конференции, проходящей в Баку, заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, суммарные запасы этого газа оцениваются в 280 млрд кубометров, планируется извлекать 3-5 млрд кубометров в год.

Данный газ не входит в контракт по освоению АЧГ, а его добыча будет оформлена с иностранными партнерами Азербайджана отдельно.



Лада Евграшина, Э.Т.