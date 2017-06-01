Азербайджан прогнозирует увеличение добычи газа в 2020 году до 44,5 млрд кубометров в год с 28,5 млрд кубометров в 2017 году.



Об этом сообщил в своем выступлении на конференции Caspian Oil&Gas министр энергетики Натиг Алиев.

По его словам, прирост будет достигнут, в основном, за счет газа с месторождения Шах-Дениз.

Алиев сообщил, что в 2018 году добыча газа в стране ожидается в объеме 27,7 млрд кубометров, в 2019 году - 32,8 млрд кубометров.



При этом в предстоящие четыре года добыча газа по госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) останется стабильной - на уровне 6,4 млрд кубометров газа в год.

Министр добавил, что добыча попутного газа с ключевого блока месторождений страны - Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - в период с 2017 по 2020 год прогнозируется на уровне 12 млрд. кубометров в год.

"В 2020 году планируется начать добычу газа с месторождения Абшерон, а в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли. Также в настоящее время рассматривается возможность введения в ближайшей перспективе в разработку месторождений Нахчыван, Шафаг-Асиман", - сказал Н.Алиев.

Лада Евграшина