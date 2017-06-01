Три направления сотрудничества намечены Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и узбекским национальным холдингом «Узбекнефтегаз».

Об этом сообщил в ходе нефтегазовой конференции, проходящей в Баку, глава правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов.



«Мы считаем перспективным наше сотрудничество с SOCAR в сферах разведки и разработки месторождений, сервисных услуг, а также в производстве буровых растворов и реагентов», - сказал А.Султанов.



Напомним, что в мае в Ташкенте был подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и «Узбекнефтегаз».



Стороны также не исключают возможность совместных нефтегазовых операций в третьих странах.



Лада Евграшина, Э.Т.