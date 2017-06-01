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Нефть и Газ

Определены направления сотрудничества SOCAR и «Узбекнефтегаза» 01.06.2017 11:00

Три направления сотрудничества намечены Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и узбекским национальным холдингом «Узбекнефтегаз».

Об этом сообщил в ходе нефтегазовой конференции, проходящей в Баку, глава правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов.

«Мы считаем перспективным наше сотрудничество с SOCAR в сферах разведки и разработки месторождений, сервисных услуг, а также в производстве буровых растворов и реагентов», - сказал А.Султанов.

Напомним, что в мае в Ташкенте был подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и «Узбекнефтегаз». 

Стороны также не исключают возможность совместных нефтегазовых операций в третьих странах.

Лада Евграшина, Э.Т.

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