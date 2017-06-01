«Азербайджан является главным партнеров ЕС в плане будущих поставок газа», - заявил в своем видеообращении к участникам нефтегазовой конференции в Баку вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он выразил удовлетворение прогрессом в реализации Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для поставок газа Каспия в Европу начиная с 2020 года.

«В этой связи хочу отметить значимость Азербайджана для ЕС. Участки ЮГК - TANAP и TAP

успешно строятся. Все это подкрепляет нашу уверенность в перспективах позитивного сотрудничества с Азербайджаном», - отметил М.Шефчович.

Лада Евграшина, Э.Т.