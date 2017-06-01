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Нефть и Газ

Начала работу ежегодная конференция «Нефть и газ Каспия» 01.06.2017 10:08

В JW Marriott Absheron Hotel начала работу двухдневная 24-я Международная конференция «Нефть и газ Каспия» - Caspian Oil&Gas Conference 2017. 

Являясь ключевым событием нефтегазовой отрасли в регионе, конференция ежегодно собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения важных нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

Министерство энергетики Азербайджанской Республики и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) оказывают поддержку этому мероприятию.

Конференция раскроет такие вопросы, как роль Азербайджана в мировой энергетике, общее положение ведущих проектов и стратегия их будущего развития, повышение коэффициента извлекаемой нефти путем передовых технологий бурения и добычи, обеспечение экологической и промышленной безопасности, развитие альтернативной энергетики в Азербайджане, использование передовых технологий для повышения коэффициента извлекаемой  нефти, обзор геологоразведочных работ в  Азербайджане.

В мероприятии планируется участие около 400 делегатов из более чем 30 стран мира.

В этом году BP - постоянный участник и партнер - отмечает 25-летие сотрудничества с Азербайджаном. Этому юбилейному событию будет посвящено одно из заседаний конференции «BP – Долгосрочный партнер Азербайджана в течение 25 лет».

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров конференции. Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR. Золотым спонсором конференции являются компании BP и Petronas, серебряными спонсорами -  INPEX, McDermott, Statoil, бронзовыми спонсорами – Caspian Geophysical, Microsoft, Siemens, Dentons, Fluor, Huawei, Nobel Upstream, Reflex Marine, Schlumberger, TAP, Total, Zenith Energy, Yokogawa и другие. 

Конференция также традиционно предоставит возможность подрядчикам пообщаться с заказчиками и коллегами, продемонстрировать технологии и услуги в действии, приобрести полезные деловые контакты, а также принесут с собой поток новой информации и технологий, расширяя возможности для международного сотрудничества в нефтегазовой области.

Организаторами конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian. 

Лада Евграшина, Э.Т.

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