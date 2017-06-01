Расходы на модернизацию Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) имени Гейдара Алиева оцениваются в $1,5 млрд против $1,3 млрд по предыдущим оценкам.

Как сообщил журналистам вице-президент SOCAR Тофиг Гахраманов, удорожание работ связано с обветшанием общезаводского хозяйства.

Он сообщил, что проект модернизации БНПЗ будет полностью профинансирован за счет государственных средств, причем на государственном уровне уже решен вопрос о выделении необходимых средств из Госнефтефонда Азербайджана.

Вице-президент предположил, что эти средства будут направлены на повышение уставного капитала SOCAR.

Касаясь модернизации ПО «Азерхимия», он сказал, что на это требуется около $330 млн и «разрешено привлечь кредит под госгарантию».

Напомним, что SOCAR планирует к концу 2020 года завершить модернизацию БНПЗ, что позволит увеличить его мощность на 25%.

На НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельное топливо - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, другие виды нефтепродуктов - 25%.

Лада Евграшина, Г.Р.