Расходы на модернизацию Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) имени Гейдара Алиева оцениваются в $1,5 млрд против $1,3 млрд по предыдущим оценкам.
Как сообщил журналистам вице-президент SOCAR Тофиг Гахраманов, удорожание работ связано с обветшанием общезаводского хозяйства.
Он сообщил, что проект модернизации БНПЗ будет полностью профинансирован за счет государственных средств, причем на государственном уровне уже решен вопрос о выделении необходимых средств из Госнефтефонда Азербайджана.
Вице-президент предположил, что эти средства будут направлены на повышение уставного капитала SOCAR.
Касаясь модернизации ПО «Азерхимия», он сказал, что на это требуется около $330 млн и «разрешено привлечь кредит под госгарантию».
Напомним, что SOCAR планирует к концу 2020 года завершить модернизацию БНПЗ, что позволит увеличить его мощность на 25%.
На НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельное топливо - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, другие виды нефтепродуктов - 25%.
Лада Евграшина, Г.Р.