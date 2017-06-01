Консорциум по реализации проекта создания Транс-Адриатического газопровода (TAP) - TAP AG огласил задачи на 2017 год.

Как сообщила на нефтегазовой конференции в Баку директор по коммерческим и внутренним вопросам TAP AG Ульрике Андрес, ключевыми станут: укладка в землю половины всех труб TAP, получение всех необходимых разрешений для работ по проекту, особенно в Италии, а также обеспечение безопасности операций.

Она выразила надежду на то, что график реализации TAP не изменится и поставки азербайджанского газа в Европу будут обеспечены с 2020 года.

К данному моменту проект TAP реализован на 41%, включая закупочные и инженерные работы.

У.Андрес выразила сожаление, что проект из-за процедурных проволочек затягивается в Италии, где требуется получение разрешений по ряду земельных участков.

Напомним, что TAP вместе с TANAP входят в Южный газовый коридор (ЮГК), который рассчитан на доставку каспийского газа в Европу.

Первый газ под ЮГК - газ со второго этапа освоения азербайджанского месторождения «Шахдениз».

Лада Евграшина, Г.Р.