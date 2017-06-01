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Нефть и Газ

Total Absheron рассчитывает на скорое подписание соглашения с CDC 01.06.2017 16:52

Консорциум Total Absheron и буровой подрядчик CDC (Caspian Drilling Company) планируют летом подписать соглашение об использовании в течение 15 месяцев новой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) имени Гейдара Алиева, недавно сданной в эксплуатацию в Баку, сообщил 1news.az управляющий директор Total Absheron Дэнис Лемаршаль.

Первое место бурения, на котором будет задействована новая ППБУ - месторождение «Абшерон» (точка закладки скважины - в середине контрактной площади) на Каспии на глубине воды 450 метров.

Глубина эксплуатационной скважины - около 7000 метров с тем, чтобы оценить глубоко залегающие резервуары.

Total планирует начать бурение в сентябре-октябре 2017 года. Добыча первого газа ожидается в конце 2019 года.

Первый этап освоения Абшерона на Каспии предполагает ежегодную добычу 1,5 миллиарда кубометров газа, и, по словам Д.Лемаршаля, с SOCAR достигнута договоренность весь этот газ в полном объеме продавать Азербайджану для его нужд. Что касается конденсата, то он будет направляться в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценкам SOCAR, запасы «Абшерон» составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата, но Total верит в то, что резервуары содержат больше углеводородов.

В этой связи Total не исключает экспорт газа с «Абшерона» по Южному газовому коридору в Европу на втором этапе освоения этого месторождения.

Участниками проекта «Абшерон» являются SOCAR - 40 процентов, французские компании Total (40 процентов, технический оператор проекта) и Engie (20 процентов).

Лада Евграшина, Г.Р.

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