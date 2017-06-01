Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) имени Гейдара Алиева в августе может остановить работу на месяц в связи с технической профилактикой основных установок, сообщил 1news.az информированный источник в Госнефтекомпании Азербайджана, на балансе которой находится БНПЗ.

Он напомнил, что в августе 2016 года на БНПЗ также была профилактическая остановка производственных мощностей.

«Остановки производства происходят в период, когда снижен спрос на нефтепродукты и накоплен их резерв. Подобные шаги помогут нам подготовить завод к масштабной модернизации, которая пройдет в 2018-20 годах», - уточнил источник.

Лада Евграшина, Г.Р.