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Нефть и Газ

Бурение на месторождении «Бабек» может начаться в 2018 году 01.06.2017 14:14

Начало реализации Risk Service Contract (RSC) по блоку каспийских месторождений «Умид» - «Бабек» позволит уже в 2018 году начать разведочное бурение на «Бабеке».

Об этом первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде заявил в ходе выступления на нефтегазовой конференции в Баку.

Президент  Азербайджана вИльхам Алиев конце мая одобрил реализацию этого контракта, который был подписан в январе SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается «Соглашение о разведке и разработке блока «Умид» - «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия», подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

«В настоящее время идет подготовка к тому, чтобы в 2018 году начать разведочные работы на структуре «Бабек», - пояснил Х.Юсифзаде.

Добыча углеводородов с месторождения «Умид» ведется с 2012 года, и за истекший период было извлечено 1,3 млрд кубометров газа и 217,7 тыс.тонн конденсата.

По словам Х.Юсифзаде, в настоящее время с «Умида» ежесуточно добывается более 1 млн кубометров газа и около 200 тонн конденсата.

Блок месторождений «Умид» - «Бабек» расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку.

Запасы «Умида» оценены в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата, «Бабека» - 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

До мая 2017 года разработка месторождения «Умид» велась ООО SOCAR Umid, учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%).

Как сообщил сегодня в Баку представитель Nobel Oil, в дальнейшем газ с «Умида» и «Бабека» может направляться в Южный газовый коридор для доставки в Европу.

Лада Евграшина, Э.Т.

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