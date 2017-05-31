Президент США Дональд Трамп в своем приветственном послании участникам 24-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017», а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии отметил, что ценит партнерство между Азербайджаном и США.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Trend.

«Я ценю партнерство, которое США и Азербайджан построили за последнюю четверть века, и ожидаю его дальнейшего роста», - сказал Трамп.

Обращение президента США Дональда Трампа было зачитано заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган.

Глава Белого дома передал свои наилучшие пожелания Президенту и народу Азербайджана по случаю данной ежегодной выставки и конференции в Баку.

Трамп отметил, что США по-прежнему твердо привержены «Южному газовому коридору» и приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров по реализации этого проекта.

«Я высоко ценю важную роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона», - подчеркнул президент США.

Он также отметил, что поддерживает и приветствует усилия Азербайджана по диверсификации экономики и рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества в новых сферах.

«США готовы работать с Вами, в то время когда Вы продолжаете проводить экономические и политические реформы», - говорится в послании Трампа.

Он также отметил, что США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, и подчеркнул, что решение этой проблемы будет способствовать укреплению региональной безопасности.

«Американцы надеются, что процветание и стабильность в Азербайджане будут расти, и эта конференция и проект «Южный газовый коридор» важны для достижения этих целей», - считает Трамп.

Ялчин Алиев