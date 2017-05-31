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Нефть и Газ
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер 31.05.2017 10:52

Проведение в Баку Международной нефтегазовой выставки является знаменательным событием и демонстрирует, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытии 31 мая в Баку 24-й Международной нефтегазовой выставки Caspian Oil & Gas 2017.

Глава государства отметил, что в этом году на выставке Caspian Oil&Gas собрались 300 компаний.

«Выставка играет неоценимую роль в презентации нефтегазового потенциала Азербайджана. Азербайджан построил с инвесторами надежное партнерство, опирающееся на взаимные интересы. Сейчас для нас приоритет – развитие ненефтяного сектора, и мы намерены применить здесь опыт сотрудничества с зарубежными инвесторами», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Говоря об исторической роли Баку в нефтяной индустрии, глава государства отметил, что были найдены новые исторические документы, доказывающие, что первая нефтяная скважина была пробурена в 1846 году в Бибиэйбате. Президент также подчеркнул, что на море нефть впервые была добыта именно на Каспии в середине прошлого века.

Глава Азербайджанского государства подчеркнул роль азербайджанских нефтяников в победе над фашизмом.    

«К сожалению, в первые годы независимости нефтегазовая промышленность Азербайджана подверглась рецессии, Абшеронский полуостров был загрязнен», - сказал Президент Ильхам Алиев и подчеркнул, что в стране в те годы царили хаос и анархия, шла гражданская война, земли были оккупированы.

«В таких условиях Азербайджан не был привлекателен для инвесторов. Однако народ пригласил Гейдара Алиева, избрал его Президентом, после чего страна начала развиваться. В результате сегодня у нас есть финансовые ресурсы, мы -  независимая страна. Мы вновь видим значение нефтегазовой стратегии Гейдара Алиева. Заключенный в 1994 году «Контракт века» – исторический документ. Если бы не было этого контракта, не было бы «Шахдениз», без нефтегазовых проектов не было бы Южного газового коридора. В этот проект вложен 1 млрд долларов. Доходы от нефти и газа мы инвестируем в человеческий капитал», -  заявил глава Азербайджанского государства.

Президент добавил, что сейчас ведутся работы для продления срока контракта по «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ).

«Мы находимся на заключительном этапе переговоров с иностранными инвесторами. На АЧГ имеются большие запасы ресурсов. Отмечу, что контракт по «Шахдениз» был заключен на одной из этих выставок», - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, располагающий 2,6 трлн кубометров подтвержденных запасов газа, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности: «Энергетическая безопасность – вопрос национальной безопасности стран». 

Глава государства отметил, что если бы исторические нефте- и газопроводы не были бы построены, Азербайджан не смог бы экспортировать свои энергоресурсы на мировые рынки.

«Нефтегазовые проекты Азербайджана – основа безопасности, стабильности и развития в регионе. Эти проекты также имеют большое влияние на межгосударственные отношения. Эти трубопроводы – наше большое богатство», - заявил Президент.

Глава государства отметил успешную реализацию второй фазы проекта «Шахдениз».

«В Южный газовый коридор предусмотрено вложение 40 млрд долларов, большая часть этой работы уже проделана. Уровень исполнения проекта «Шахдениз-2» составляет 93%. Исполнение TANAP находится на уровне более 70%, а TAP – 42%. В этом году в Баку прошло очередное заседание Консультативного совета Южного газового коридора. Азербайджан в этом проекте является страной-лидером. Наши партнеры – официальные лица балканских стран, США, Великобритании, Еврокомиссии – приняли участие в заседании Консультативного совета. В принятой резолюции подчеркнута лидирующая роль Азербайджана», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул важность диверсификации нефтегазовых трубопроводов.

«Диверсификация маршрутов и источников важна. Что касается источников, то Азербайджан является единственным новым источником для стран Европы. Азербайджан – большой и расположенный вблизи источник. Самое главное – Азербайджанское государство обладает сильной волей и финансами. Если бы Азербайджан не инвестировал в 4 проекта в рамках Южного газового коридора, то ни один инвестор не вложился бы в него. Доставка азербайджанского газа в Европу была темой обсуждений на протяжении 10 лет, но никакого результата не было. В 2012 году Азербайджан подписал с Турцией проект TANAP, после чего началась работа. Азербайджан, с одной стороны, демонстрирует политическую волю, с другой - вносит финансовый вклад. Южный газовый коридор обеспечит долгосрочное развитие Азербайджана. На очереди стоит газовое месторождение «Большой Абшерон». Параллельно реализуются проекты «Умид», «Бабек». На этих месторождениях в ближайшие годы ожидается добыча. Благодаря созданной инфраструктуре растет также транзитная роль Азербайджана. Ресурсы с востока Каспия через Азербайджан доставляются на мировой рынок», - подчеркнул глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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