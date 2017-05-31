USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Нефть и Газ

В Баку начала работу 24-я Международная нефтегазовая выставка - ФОТО 31.05.2017 10:20

31 мая в Баку начала свою работу 24-я Международная нефтегазовая выставка Caspian Oil & Gas 2017.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в церемонии открытия выставки участвуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Выставка, организованная компаниями Iteca Caspian и ITE Group и проводимая при поддержке Министерства энергетики и компании SOCAR, продлится до 3 июня.

Как и в предыдущие годы, на нынешнюю выставку также прибыл ряд высокопоставленных лиц, среди них заместитель помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган, министр нефтяной промышленности  Анголы Хосе Мария Ботелье де Васконселос, заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче и другие.

В этом году на выставке и конференции Caspian Oil&Gas представлены 289 компании из 30 стран мира, в том числе из Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, США, Японии и других стран. Национальный павильон представила Италия. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего числа участников, компании из Великобритании, Румынии, США и других стран.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформы и плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению продукции. Большую площадь занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.

На одной площадке с Caspian Oil&Gas 31 мая по 3 июня пройдет 7-я Каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» - Caspian Power 2017 - единственное специализированное мероприятие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Официальную поддержку выставке оказывает Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. В этом году в выставке Caspian Power принимают участие ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции. Экспозиция выставки представляет производство кабелей, электрооборудование, лабораторное оборудование, разнообразную кабельно-проводниковую продукцию, автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, теплотехническое оборудование, трансформаторы, изоляторы, генераторы и многое другое.

Ялчин Алиев, Э.Т.

459количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Айгюн Кязимова произвела фурор на Азербайджанской Неделе моды – ФОТОМомент гибели полицейского в аварии с Porsche попал на камеру – ВИДЕОСамира Эфенди сменила имя и начала покорение российского шоу-бизнеса - ВИДЕОНоворожденная начала шагать сразу после рождения – ВИДЕОФеридэ Ибрагимова: «Не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы» - ФОТОЛиквидирован круг Физули, изменена схема движения – КАРТА – ВИДЕОВ Дубае иностранца приговорили к тюремному сроку за оскорбление мусульман в FacebookРектор Азербайджанского университета языков прокомментировал ситуацию с недовольными студентами вуза«Kimin nə vecinə?»: пышные траурные церемонии, разврат под паранджой и другие нелепости на выставке в Баку – ФОТОВозбуждено уголовное дело по факту гибели полицейского в аварии с Porsche – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая11:16 Билеты на игру между сборными Азербайджана и Северной Ирландии уже в продаже - ВИДЕО11:10 МИД: Заявления министра иностранных дел Кипра несопоставимы с нормами и принципами международного права11:09 Еще один автобусный маршрут Баку переходит на безналичную систему оплаты - КАРТА11:08 Google посвятил doodle Захе Хадид на фоне Центра Гейдара Алиева – ФОТО11:00 Бурак Озчивит вступился за Фахрию Эвджен, «провалившуюся» в Каннах – ФОТО10:52 Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер10:44 Антуан Гризманн определился с новым клубом10:37 Минобороны Азербайджана выступило с предупреждением10:36 Дипломат из Западного Папуа рассказал о скандальном фото в ООН - ФОТО - ВИДЕО10:31 Футболист «Габалы» обручился в Париже – ФОТО10:28 Стали известны новые подробности гибели в Баку пассажира, выпавшего из автобуса10:20 В Баку начала работу 24-я Международная нефтегазовая выставка - ФОТО10:12 Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 120 раз10:04 Беременная двойней Бейонсе опубликовала в сети снимок в бикини – ФОТО09:56 В Турции похитили нефть из BTC