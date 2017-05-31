31 мая в Баку начала свою работу 24-я Международная нефтегазовая выставка Caspian Oil & Gas 2017.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в церемонии открытия выставки участвуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Выставка, организованная компаниями Iteca Caspian и ITE Group и проводимая при поддержке Министерства энергетики и компании SOCAR, продлится до 3 июня.

Как и в предыдущие годы, на нынешнюю выставку также прибыл ряд высокопоставленных лиц, среди них заместитель помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган, министр нефтяной промышленности Анголы Хосе Мария Ботелье де Васконселос, заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче и другие.

В этом году на выставке и конференции Caspian Oil&Gas представлены 289 компании из 30 стран мира, в том числе из Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, США, Японии и других стран. Национальный павильон представила Италия. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего числа участников, компании из Великобритании, Румынии, США и других стран.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформы и плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению продукции. Большую площадь занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.

На одной площадке с Caspian Oil&Gas 31 мая по 3 июня пройдет 7-я Каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» - Caspian Power 2017 - единственное специализированное мероприятие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Официальную поддержку выставке оказывает Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. В этом году в выставке Caspian Power принимают участие ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции. Экспозиция выставки представляет производство кабелей, электрооборудование, лабораторное оборудование, разнообразную кабельно-проводниковую продукцию, автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, теплотехническое оборудование, трансформаторы, изоляторы, генераторы и многое другое.

Ялчин Алиев, Э.Т.