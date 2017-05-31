Азербайджанский газ будет служить важным источником стабильности, заявил вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович в своем видеообращении к участникам открывшейся 31 мая в Баку 24-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017».

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Trend.

«Мы стремимся к обеспечению безопасного, приемлемого и устойчивого энергетического пространства», - сказал вице-президент и добавил, что Азербайджан является важным партнером Европы в этом вопросе.

По словам Шефчовича, Азербайджан играет ключевую роль в реализации проекта «Южный газовый коридор», являющегося стратегическим фактором для Евросоюза по диверсификации энергоресурсов, а также для достижения климатических целей и укрепления геополитического баланса и стабильности в Европе.

Вице-президент выразил уверенность, что азербайджанский газ будет поставлен в Европу в 2020 году в рамках проекта «Южный газовый коридор».

«Этот газ поможет нам достичь вышеуказанных целей и, конечно же, пойдет на благо участников проекта как в Евросоюзе, так и за его пределами», - сказал Шефчович.

Вице-президент напомнил, что совместная декларация по проекту «Южный газовый коридор» была подписана с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2011 году.

Шефчович отметил, что все эти трубопроводы получили статус проектов общего интереса ЕС и внесены в список критически важных проектов Энергетического союза.

«TANAP также получил финансовую помощь в рамках Механизма европейского объединения (Connecting Europe Facility)», - добавил вице-президент.

Шевчович также отметил важность переговоров по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

«Этим переговорам был дан официальный старт во время визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале текущего года. Я уверен, что итоговое соглашение в дальнейшем укрепит взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном», - сказал вице-президент.

По его словам, сотрудничество ЕС и Азербайджана уже служит трем основным целям Энергетического союза - безопасности, конкуренции и устойчивости.

«Еще много чего мы можем сделать вместе, особенно это касается вопросов окружающей среды и климата. В прошлом ноябре Еврокомиссия продемонстрировала, насколько мы серьезны по поводу решения этих вопросов. Мы готовы поделиться нашим опытом, оказать помощь другим странам и готовы поддержать Азербайджан в переходе на экономику с низким уровнем вредных выбросов. Мы еще раз подтверждаем приверженность ЕС проекту «Южный газовый коридор», который поможет Европе», - сказал Шефчович.

Ялчин Алиев