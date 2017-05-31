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Нефть и Газ

Заур Гахраманов: Для тестирования TANAP необходимо 1-2 млрд. кубометров газа 31.05.2017 13:48

SOCAR Turkey Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана) намерена купить 7% доли SOCAR в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как передает АПА, об этом сообщил глава компании Заур Гахраманов. «Вопрос о вхождении SOCAR Turkey Enerji A.Ş. в число акционеров проекта TANAP будет решен к концу этого года».

Он также сообщил, что консорциум TANAP планирует в январе 2018 года начать тестирование данного трубопровода. «Строительство газопровода TANAP по состоянию на конец апреля 2017 года выполнено на 72,4%. В январе следующего года начнется тестирование газопровода и к середине того же года он будет готов к эксплуатации.

В настоящее время обсуждается вопрос о том, какой газ будет использоваться для тестовых испытаний. Скорее всего, это не будет газ с месторождения Шахдениз, а будет газ компании SOCAR, либо от BOTAŞ. Переговоры по этому вопросу в настоящее время ведутся. Объемы газа, необходимые для тестирования газопровода, варьируются в пределах 1-2 млрд. кубометров»,- подчеркнул он.

Напомним, что  проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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