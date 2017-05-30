В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,12%, до $49,86 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,19%, до $52,19 за баррель.

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Gazeta.ru