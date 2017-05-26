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Нефть и Газ

Цены на нефть Brent упали ниже 51 доллара за баррель 26.05.2017 09:16

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне продления соглашения о сокращении добычи, что не стало сюрпризом для рынка: стоимость марки Brent впервые с 15 мая упала ниже 51 доллара за баррель.

По состоянию на 6.33 мск, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель. При этом цены июльских фьючерсов на нефть WTI опускалась до 48,46 доллара за баррель.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак рассказал телеканалу CNBC, что в ближайшие несколько лет цены на нефть вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года, когда на рынке за баррель давали 115 долларов.

В конце ноября прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. После этого аналогичный документ подписали одиннадцать стран, которые не входят в картель, при этом Москва обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

В четверг участники венского соглашения договорились продлить действие документа еще на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

РИА Новости

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