Участники соглашения ОПЕК рассмотрят продление договоренности о сокращении добычи нефти на шесть и девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы ждем хорошей встречи. Сделка работает, соответствие (ее выполнение) пока было большим. Я думаю, что есть логика, (в том чтобы) продлить сделку. Мы заслушаем анализ от организации (ОПЕК) и ждём того, чтобы принять правильное решение, чтобы стабилизировать рынок", — сказал он.

"Мы должны рассмотреть шесть и девять месяцев, анализ, чтобы принять решение", — сказал он.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не несут две страны — Ливия и Нигерия.

РИА Новости