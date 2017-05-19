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Нефть и Газ

Как бушевал газовый грифон у платформы SOCAR – ВИДЕО 19.05.2017 15:44

Обнародована видеозапись газового грифона, бушующего у платформы №7  Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «28 Мая».

Как сообщила 1news.az председатель Комитета по защите прав нефтяников Азербайджана Мирвари Гахраманлы, видеокадры, на которых запечатлен грифон, были сняты в начале этой недели.

«Опасность еще есть, потому что грифон находится прямо у основания платформы, и он может подмыть ее. На платформе осталось мало людей – не 60-70 человек, а только малочисленная аварийная бригада, которая ликвидирует грифон. Рядом стоит судно, с которого руководят работами, также оно страхует людей, чтобы в случае опасности эвакуировать нефтяников», - заявила М.Гахраманлы.

Напомним, что ранее пресс-служба SOCAR распространила информацию о том, что 11 мая на 319-й скважине платформы №7  Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «28 Мая» произошел выброс газа на поверхность. После предотвращения выброса газа возле скважины наблюдался постепенно увеличивающийся аномальный поток воды и пузырьки газа.

«Находящийся на месте происшествия президент SOCAR дал указание о полной эвакуации работников, находящихся на скважине, и в настоящее время их жизни ничто не угрожает. В целях минимизации риска аварии на скважине приостановлены все буровые работы. Руководство компании совместно с оперативной группой экспертов находится на месте происшествия и контролирует ситуацию с соседних скважин и дежурных кораблей», - говорилось в информации SOCAR.

Отметим, что газовый грифон - внезапный прорыв на поверхность флюида (чаще всего газа), движущегося под большим давлением по затрубному пространству буровой скважины - возникает вследствие нарушения природного гидродинамичного равновесия в результате нагнетания теплоносителя под давлением, близким к горному, при эксплуатации месторождений нефти и газа, подземной выплавке серы.

Грифон сопровождается образованием кратеров, диаметр воронки которых иногда достигает нескольких десятков и даже сотен метров. Иногда вокруг скважины, находящейся в аварийном состоянии, возникает несколько грифонов. Часто грифоны сопровождаются пожарами. Борьба с грифонами состоит в герметизации путей движения флюида глушением скважины различными методами с последующим тампонированием.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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