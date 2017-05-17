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Нефть и Газ

Нефть дешевеет на данных о росте запасов «черного золота» в США 17.05.2017 09:39

Цена нефти снижается в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 51,25 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,9% — до 48,22 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США неожиданно выросли на 0,882 миллиона баррелей, до 523,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,3 миллиона.

"(Цены на нефть марки — ред.) Brent и WTI снизились, поскольку запасы сырой нефти в США, по данным API, показали неожиданное увеличение", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные во вторник данные Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство заявило, что даже, если соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено на вторую половину 2017 года, запасы этого сырья к концу 2017 года, возможно, не снизятся до своего среднего уровня за пять лет. "Соглашение ОПЕК о продлении сокращений в 2018 году имеет решающее значение", — приводятся агентством мнение неназванных аналитиков AB Bernstein.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

РИА Новости

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