Нефть марки Brent отреагировала резким подъемом котировок на заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии.

Александр Новак и Халед аль-Фалех выступили за продление Венского соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель на девять месяцев до конца марта 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров.

На 6.30 мск баррель Brent торгуется около отметки 51,6 доллара.

Халед аль-Фалех заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение с прежним объемом общемирового сокращения добычи в 1,8 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде «пришли к заключению, что соглашение должно быть продлено», поскольку «желаемый уровень нефтяных запасов не будет достигнут до июня», отметил министр.

По словам Александра Новака, на предстоящей встрече в Вене 25 мая представители Москвы и Эр-Рияда будут рекомендовать всем участникам сделки присоединиться к ней еще на девять месяцев. Новак отметил, что не видит у каких-либо стран причин отказываться от продления соглашения.

Все российские нефтедобывающие компании разделяют позицию Минэнерго, сообщил российский министр.

Министры также отметили, что мировые запасы нефти сокращались в апреле-мае ускоренными темпами, а снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах, составило более трети с начала года.

Действие текущего соглашения, достигнутого странами ОПЕК и вне ОПЕК 10 декабря, истекает в июне 2017 года. В декабре в Вене министры картеля договорились с представителями стран, не входящих в картель, о суммарном сокращении добычи черного золота на 1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими нефтедобывающими странами в мире.

Встреча российского министра Александра Новака с саудовским коллегой, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом проходит в понедельник, 15 мая, в Пекине на форуме «Один пояс — один путь».

Lenta.Ru