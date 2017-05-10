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Нефть и Газ

Стоимость нефти марки Brent опустилась до $49 10.05.2017 09:33

В среду утром, 10 мая, мировые цены на нефть продолжили падать.

Так, к 07:42 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,7% - до 49 долларов за баррель. А фьючерсы на черное золото сорта WTI с поставкой в июне к тому времени подешевели на 0,5% - до 46,20 доллара за бочку.

Напомним, еще в конце прошлого года страны ОПЕК и ряд государств, добывающих нефть, но не входящих в картель (в том числе и Россия), подписали соглашение о снижении добычи черного золота. А на днях министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что наша страна считает нужным продлить соглашение с ОПЕК, так как это поможет удержать приемлемую для российского бюджета цену в пределах 40-60 долларов за баррель.

kp.ru

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