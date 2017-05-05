В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) завершилась 5-я студенческая научно-техническая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По сообщению пресс-службы вуза, в церемонии закрытия приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН, а также представители международных компаний, действующих в Азербайджане – BP, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group и Halliburton.

Выступая перед собравшимися, ректор вуза Эльмар Гасымов выразил благодарность организационному комитету за проведение конференции на высоком уровне. Он также поблагодарил преподавателей вуза, всех участников, представителей международных компаний, которые проявили интерес к научным работам студентов БВШН. Говоря о важной роли науки и образования в современном обществе, ректор рассказал о мерах, принимаемых руководством БВШН с целью развития науки и повышения интереса студентов к научной деятельности, особо отметил заслуги преподавателей Высшей школы в воспитании и образовании молодого поколения. Затем Эльмар Гасымов пожелал студентам успехов в будущей научной деятельности.

Представители международных компаний поблагодарили руководство БВШН за успешную организацию этого крупного мероприятия и вклад вуза в развитие науки в целом. Ораторы высоко оценили деятельность Высшей школы в области подготовки профессиональных национальных кадров, а также плодотворное сотрудничество представляемых ими компаний с БВШН в этой сфере.

Затем Э.Гасымов наградил студентов, выступивших на конференции с наиболее значимыми докладами. Он вручил дипломы БВШН различной степени и ценные подарки от компаний SOCAR, BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton и Confidence Capital. За лучшие доклады в секциях были награждены: «Нефтегазовая инженерия» – два студента, «Инженерия по автоматизации процессов» – два студента, «Химическая инженерия» – четыре студента, «Физика и математика» – четыре студента.

Ялчин Алиев, Э.Т.