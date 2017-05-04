Стоимость нефти снижается в четверг утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, а также готовятся к встрече министерского комитета ОПЕК в конце мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,16% — до 50,71 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,23%, до 47,71 доллара за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 527,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения — на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,7 миллиона баррелей, составив 66,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 150,4 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали рост на 0,723 миллиона баррелей.

"Данные Минэнерго показали, что запасы в США упали всего на 930 тысяч баррелей, до 527,8 миллиона баррелей. Производство в США растет 11-ю неделю подряд", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Рынок также постепенно готовится к встрече министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене; к этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти. Окончательное решение будет приниматься 25 мая, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран. "Рынок будет становиться все более нервным с приближением конца мая", — приводит агентство слова старшего аналитика рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

РИА Новости