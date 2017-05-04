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Нефть и Газ

Цена на нефть марки Brent впервые за полгода опустилась ниже $49 04.05.2017 19:46

Мировые цены на нефть снижаются в четверг из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота" после выхода данных по запасам сырья в США: нефть марки Brent впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:40 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,37% — до 49,08 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов четверга значение опускалось ниже отметки в 49 долларов за баррель, впервые с 30 ноября. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,51% — до 46,14 доллара за баррель.

РИА Новости

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