В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с президентом турецкой компании Botaş International Limited (BIL) Эрдоганом Тозаном и директором компании по финансовым и административным вопросам Ахметом Акыном.

На встрече была предоставлена подробная информация о турецкой компании, обсуждены вопросы налаживания ее сотрудничества с БВШН.

Говоря о братских отношениях Турции и Азербайджана, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил успешное и прочное долголетнее сотрудничество между двумя странами, в том числе и в сфере образования. Он сообщил, что каждое лето студенты Высшей школы проходят практику в турецких компаниях.

Остановившись на перспективах сотрудничества с Botaş International Limited, ректор, в частности, предложил турецкой стороне рассмотреть возможности организации летней стажировки студентов. Он подчеркнул, что такая практика поможет студентам БВШН усовершенствовать свои профессиональные знания и приобрести опыт работы на производстве.

Отметим, что компания Botaş International Limited была создана компанией BOTAŞ с целью налаживания прочных отношений с различными иностранными компании в нефтегазовой сфере. В числе крупномасштабных международных проектов, в которых компания принимает участие, – проект Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP.

Э.Т.