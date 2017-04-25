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Нефть и Газ

Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи» 25.04.2017 11:41

«Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев.

«24 мая состоится заседание Мониторингового комитета ОПЕК, на основании отчета которого затем будут приниматься решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи.

Нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок, и в настоящее время цена нефти стабилизировалась в пределах 50-60 долларов за баррель.

Считаю, что если мы хотим сохранить стабилизацию, то соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено», - сказал министр.

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