«Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев.

«24 мая состоится заседание Мониторингового комитета ОПЕК, на основании отчета которого затем будут приниматься решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи.

Нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок, и в настоящее время цена нефти стабилизировалась в пределах 50-60 долларов за баррель.

Считаю, что если мы хотим сохранить стабилизацию, то соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено», - сказал министр.