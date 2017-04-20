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Нефть и Газ

Цена нефти растет на данных о снижении запасов в США 20.04.2017 09:37

Нефть дорожает в четверг на фоне данных статистики от минэнерго США по сокращению запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,40% — до 53,14 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,31% — до 51,01 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% — до 532,3 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали большего снижения — на 1,47 миллиона баррелей, или на 0,28%, до 531,93 миллиона баррелей.

Сдержало удорожание нефти увеличение запасов бензина в стране. Индикатор вырос на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 237,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей. Эксперты отмечают, что рост запасов бензина нетипичен для данного сезона.

"В США сейчас начался… период, когда запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) снижаются (во время летнего сезона), поэтому неожиданное несоответствие (данных по запасам бензина ожиданиям аналитиков — ред.) оказало сильное давление на нефтяные цены", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods).

РИА Новости

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