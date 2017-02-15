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Нефть и Газ

Стоимость нефти перешла к росту на данных о снижении добычи в США 15.02.2017 21:58

Мировые цены на нефть перешли к росту на статистике Минэнерго США о сокращении добычи "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:15 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 56,09 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% — до 53,31 доллара за баррель. До выхода статистики стоимость нефти обеих марок снижалась.

Согласно данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю по 10 февраля снизилась на 0,01%, или на 1 тысячу баррелей в сутки, до 8,977 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, составив 64,6 миллиона баррелей.

На этом фоне участники торгов проигнорировали данные о росте коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв). По данным ведомства, индикатор вырос на 9,5 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 518,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали меньшего увеличения — 3,513 миллиона баррелей, до 512,113 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 259,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,752 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 170,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,696 миллиона баррелей.

"Недельные запасы нефти в США в очередной раз выросли сильнее, чем ожидалось, тем не менее, рост был меньше, чем на прошлой неделе, что помогло ценам на нефть частично отыграть предыдущее снижение", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Global Gas Analytics Абхишека Кумара (Abhishek Kumar).

РИА Новости

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