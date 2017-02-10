USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Нефть и Газ

В январе SOCAR увеличила перечисления в госбюджет 10.02.2017 12:45

В январе 2017 года SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) перечислила в госбюджет 128 млн 187 тыс. манатов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем перечислений SOCAR в госбюджет вырос на 10 млн 496 тыс. манатов, или на 8,9%.

Так, в январе прошлого года по линии SOCAR в госбюджет поступили средства в размере 117 млн 691 тыс. манатов.

Кроме того, в январе текущего года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 12 млн 507 тыс. манатов, что на 2 млн 379 тыс. манатов, или на 23,5% выше показателя, зафиксированного по итогам января 2016 года (10 млн 128 тыс. манатов).

Для сравнения: в декабре 2016 года платежи SOCAR в госказну были равны 129 млн 056 тыс. манатов, в ГФСЗ – 12 млн 666 тыс. манатов. Как видно, в январе в сравнении с предыдущим месяцем перечисления компании в госбюджет снизились на 869 тыс. манатов, или на 0,7%, в ГФСЗ – на 159 тыс. манатов, или на 1,25%.

В 2016 году SOCAR перечислила в госбюджет 1 млрд 395 млн 421 тыс. манатов, что на 84 млн 774 тыс. манатов, или на 5,7% ниже показателя за 2015 год.

Между тем в прошлом году компания перевыполнила план по выплатам в госбюджет на 12,5%. Так, в 2016 году SOCAR должна перечислить в госбюджет 1 млрд 240 млн манатов.

Перечисления SOCAR в Госфонд соцзащиты составили в 2016 году 144 млн 417 тыс. манатов, что на 5 млн 123 тыс. манатов, или на 3,7% выше показателя, зафиксированного в 2015 году.

Для сравнения: в 2015 году перечисления SOCAR в госбюджет составили 1 млрд 480 млн 195 тыс. манатов, что на 20,2% ниже показателя за 2014 год (1 млрд 855 млн 230 тыс. манатов). В ГФСЗ было перечислено 139 млн 294 тыс. манатов против 141 млн 240 тыс. манатов в 2014 году (снижение на 1,4%).

В 2014 году SOCAR увеличила выплаты в госказну на 17,8% и снизила перечисления в ГФСЗ на 12,9%.

Алена Салаева, Э.Т.

209количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраляВ пятницу в Баку и на Абшероне ожидается снег

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля13:03 История Skylife: Как появилась первая настоящая дискотека 90-х в Баку - ФОТО12:59 Сегодня Рамиль Шейдаев подпишет контракт с «Жилиной»12:51 Страховщики в Азербайджане снизили сбор премий по ОСАГО на 1,3%12:49 Замминистра: Азербайджан не услышал от ЕС четкой позиции по новому соглашению о сотрудничестве12:45 В январе SOCAR увеличила перечисления в госбюджет12:42 Президент Латвии совершит визит в Азербайджан12:38 Бакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТО12:35 Трехлетний кредит от Renessans Palace - ФОТО12:25 За период конфликта самым тяжелым преступлением армян против азербайджанского народа был геноцид в Ходжалы – Арастун Мехтиев12:20 В Азербайджане трагически погиб ребенок12:19 В аэропорту Ататюрка авиалайнер протаранил автобус с пассажирами12:16 Уничтожено транспортное средство с живой силой противника - ВИДЕО12:13 Актеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТО12:05 Лица, совершившие преступления против азербайджанцев, находятся у власти в соседней республике - Бахар Мурадова11:53 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги»