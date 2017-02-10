В январе 2017 года SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) перечислила в госбюджет 128 млн 187 тыс. манатов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем перечислений SOCAR в госбюджет вырос на 10 млн 496 тыс. манатов, или на 8,9%.

Так, в январе прошлого года по линии SOCAR в госбюджет поступили средства в размере 117 млн 691 тыс. манатов.

Кроме того, в январе текущего года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 12 млн 507 тыс. манатов, что на 2 млн 379 тыс. манатов, или на 23,5% выше показателя, зафиксированного по итогам января 2016 года (10 млн 128 тыс. манатов).

Для сравнения: в декабре 2016 года платежи SOCAR в госказну были равны 129 млн 056 тыс. манатов, в ГФСЗ – 12 млн 666 тыс. манатов. Как видно, в январе в сравнении с предыдущим месяцем перечисления компании в госбюджет снизились на 869 тыс. манатов, или на 0,7%, в ГФСЗ – на 159 тыс. манатов, или на 1,25%.

В 2016 году SOCAR перечислила в госбюджет 1 млрд 395 млн 421 тыс. манатов, что на 84 млн 774 тыс. манатов, или на 5,7% ниже показателя за 2015 год.

Между тем в прошлом году компания перевыполнила план по выплатам в госбюджет на 12,5%. Так, в 2016 году SOCAR должна перечислить в госбюджет 1 млрд 240 млн манатов.

Перечисления SOCAR в Госфонд соцзащиты составили в 2016 году 144 млн 417 тыс. манатов, что на 5 млн 123 тыс. манатов, или на 3,7% выше показателя, зафиксированного в 2015 году.

Для сравнения: в 2015 году перечисления SOCAR в госбюджет составили 1 млрд 480 млн 195 тыс. манатов, что на 20,2% ниже показателя за 2014 год (1 млрд 855 млн 230 тыс. манатов). В ГФСЗ было перечислено 139 млн 294 тыс. манатов против 141 млн 240 тыс. манатов в 2014 году (снижение на 1,4%).

В 2014 году SOCAR увеличила выплаты в госказну на 17,8% и снизила перечисления в ГФСЗ на 12,9%.

Алена Салаева, Э.Т.