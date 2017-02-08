Углеводороды, подешевевшие накануне, продолжают терять в цене. Рост производства нефти в Соединенных Штатах вызывает у участников рынка опасения.

На Лондонской бирже ICE Futures к 9:13 по Баку цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 54 долларов 64 центов за баррель (-0,74%). К этому моменту на электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на март снизились до 51 доллара 58 центов за баррель (-1,13%).

Накануне к закрытию рынка фьючерсы на Brent подешевели до 55 долларов 5 центов за баррель (-1,2%), на WTI — до 52 долларов 17 центов за баррель (-1,58%).

Как сообщил ранее Американский институт нефти (API), запасы углеводородов в США на прошлой неделе выросли на 14,2 миллиона баррелей. Сегодня в 19:30 по Баку будут обнародованы официальные данные Минэнерго. Сообщается, что эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов. Предполагается, что рост не превысит 2,5 миллиона баррелей.

НТВ