USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Нефть и Газ

Нефть Brent подешевела до $54,6 за баррель 08.02.2017 10:46

Углеводороды, подешевевшие накануне, продолжают терять в цене. Рост производства нефти в Соединенных Штатах вызывает у участников рынка опасения.

На Лондонской бирже ICE Futures к 9:13 по Баку цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 54 долларов 64 центов за баррель (-0,74%). К этому моменту на электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на март снизились до 51 доллара 58 центов за баррель (-1,13%).

Накануне к закрытию рынка фьючерсы на Brent подешевели до 55 долларов 5 центов за баррель (-1,2%), на WTI — до 52 долларов 17 центов за баррель (-1,58%).

Как сообщил ранее Американский институт нефти (API), запасы углеводородов в США на прошлой неделе выросли на 14,2 миллиона баррелей. Сегодня в 19:30 по Баку будут обнародованы официальные данные Минэнерго. Сообщается, что эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов. Предполагается, что рост не превысит 2,5 миллиона баррелей.

НТВ

108количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОСупермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТОСупружеская пара из США похудела на 140 кг ради американских горок – ФОТОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Президент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в январе 2017 года

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля10:50 Бесплатные офтальмологические услуги для детей-сирот – ФОТО10:46 Нефть Brent подешевела до $54,6 за баррель10:32 7 дней любви и красоты с Emporium – ФОТО10:24 Мексика и Азербайджан заинтересованы в обмене опытом в области оборонной промышленности10:15 Командир батальона донецких сепаратистов "Гиви" погиб в результате теракта10:07 Армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня с применением гаубиц09:57 Официальный курс маната ко всем валютам на 8 февраля: манат продолжает крепнуть09:44 Представитель сепаратистов Нагорного Карабаха: «Экстрадировав Лапшина, Беларусь записалась в ряды нацистских государств»09:37 WP: блогер извинился за слухи о работе Меланьи Трамп в эскорте09:30 Хаменеи: Трамп продемонстрировал сущность США09:15 Apple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибки08:00 Трамп раскритиковал демократов за затягивание формирования администрации07:00 СМИ: в Нидерландах приняли закон о лишении гражданства пособников ИГИЛ06:00 В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Эрдоганом05:29 Прокуратура Перу направила запрос об аресте экс-президента страны