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Нефть и Газ

Всемирный банк выделил BOTAS кредит на $400 млн на TANAP 08.02.2017 17:16

Всемирный банк (ВБ) выделил Турецкой государственной трубопроводной компании (BOTAS) кредит в размере 400 миллионов долларов на реализацию проекта строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

В церемонии подписания кредитного соглашения принял участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, сообщает Anadolu.

По словам министра, первый газ по TANAP поступит в Турцию в 2018 году.

Правительство Турции планирует привлечь кредиты на проекты в сфере энергетики в размере трех миллиардов долларов, сказал глава ведомства.

«Для этого в нынешнем году пройдут переговоры с Всемирным банком и другими международными структурами», - сказал Албайрак.

20 декабря 2016 года Совет директоров ВБ одобрил выделение кредита в размере $800 млн на реализацию проекта строительства TANAP. $400 млн предназначены ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi, еще $400 млн – турецкой BOTAŞ (сроком на 29 лет с 5-летним льготным периодом). Средства выделены под госгарантии.

16 января правительство Азербайджана, ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi («Южный газовый коридор») и Всемирный банк (ВБ) подписали кредитное и гарантийное соглашения по финансированию проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Cогласно документам, в рамках реализации проекта TANAP Всемирный банк выделит Азербайджану кредит в размере $400 млн. Срок погашения - 30 лет с 5-летним льготным периодом.

Бенефициаром проекта выступает ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi («Южный газовый коридор»).   

Соглашение по проекту TANAP было подписано 26 июня 2012 года в Стамбуле. Стоимость проекта оценивается до $10 млрд.

Газопровод предназначен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2», от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность нового газопровода на первом этапе составит 16 млрд кубометров - 10 млрд кубометров для Европы и 6 млрд кубометров для Турции. В дальнейшем возможно увеличение пропускной способности TANAP до 31 млрд кубометров. После расширения источником для TANAP будет газ, добываемый не только в рамках разработки второй стадии «Шахдениз», но и с других месторождений в Азербайджане, а также «голубое топливо» других стран.

Напомним, что TANAP является составной частью проекта Южного газового коридора (ЮГК). Данный проект предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через территорию Турции азербайджанского газа, добываемого в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз».

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. В настоящее время 30% участия в проекте TANAP принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR, 12% - британской BP.

Планируется, что TANAP будет запущен в середине 2018 года.

Ф.Багирова, А. Салаева

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