Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал объем доходов, полученных от продажи прибыльной нефти, добытой с блока месторождений «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли» (АЧГ), и газа с газоконденсатного месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщили 1news.az в ГНФАР, поступления фонда от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой в ходе разработки АЧГ, составили с 2001 года по 1 января 2017 года $122 млрд 109 млн.

Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа, добытого на месторождении «Шахдениз» с 2007 года по 1 января текущего года, равны $2 млрд 506 млн.

В целом поступления ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа за все время разработки АЧГ и «Шахдениз» составили $124 млрд 615 млн.

В 2016 году от разработки АЧГ фондом получены средства в размере $5,1 млрд, а от разработки месторождения «Шахдениз» - $64 млн.

В целом за 2016 год поступления ГНФАР от АЧГ и «Шахдениз» составили $5 млрд 164 млн.

Для сравнения: в 2015 году от продажи прибыльной нефти с АЧГ и газа с «Шахдениз» ГНФАР было получено $7 млрд 223 млн.

Таким образом, в 2016 году поступления ГНФАР от разработки АЧГ и «Шахдениз» снизились на $2 млрд 059 млн, или на 28,5%.

Контракт на разработку месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли» был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта АЧГ являются BP (оператор, 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%) и ONGC Videsh Ltd (2,7%).

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

В настоящее время участниками соглашения о долевом разделе добычи с «Шахдениз» являются BP (оператор, 28,8%), SOCAR (16,7%), Petronas (15,5%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Алена Салаева, Э.Т.