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Нефть и Газ

Азербайджан может посодействовать в модернизации нефтяной инфраструктуры Украины 06.02.2017 17:40

Азербайджан и Украина находятся в поиске приемлемых и взаимовыгодных проектов в сфере нефти и газа.

Соответствующие возможности будут обсуждаться на предстоящей встрече совместной рабочей группы по энергетическому сотрудничеству во главе с замминистрами энергетики двух стран. 

Об этом сообщил журналистам в понедельник посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Встречу рабочей группы планируется провести в середине февраля в Киеве. С таким предложением выступила украинская сторона. В настоящее время ожидается подтверждение из Баку.  

«Есть такие большие проекты, которые касаются возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину. Есть вопросы о возможном участии Азербайджана в модернизации инфраструктуры Украины, в частности, нефтеперерабатывающего завода. Все это будет обсуждаться и решаться на заседании рабочей группы», - сказал посол.

«Все идет к тому, чтобы реализовать возможности двух стран: Азербайджан имеет ресурсы, а Украина предоставляет большой рынок», - сказал он и добавил, что сотрудничество в газовой сфере также открывает интересные возможности, но в более дальней перспективе.

Заседание совместной рабочей группы Украины и Азербайджана по энергетике не проходило в течение последних пяти лет. Среди причин простоя – частые смены руководства Министерства энергетики Украины.

«Диверсификация нефтегазовых ресурсов – сегодня вопрос национальной безопасности. Частично мы уже добились этого, но сегодня сотрудничество с Азербайджаном для нас крайне важно. Наша цель – со временем полностью отойти от российской нефти и, возможно, перейти на азербайджанскую нефть», - сказал посол.

Результат работы отдельных групп специалистов по всем секторам сотрудничества скажется на сроках визита Президента Азербайджана в Украину, который планируется организовать в течение 2017 года.

Среди предстоящих в ближайшее время профильных встреч между сторонами – заседания по военно-техническому и энергетическому сотрудничеству, встречи в Баку представителей парламентов двух стран, заседание в Киеве премьер-министров стран ГУАМ.

«Таким образом, к визиту Президента Ильхама Алиева будет достигнута полная ясность касательно того, на каком этапе мы сегодня находимся. Это необходимо для того, чтобы вынести на заседание Совета президентов те вопросы, которые требуют их утверждения», - сказал посол.

Елена Остапенко, Э.Т.

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