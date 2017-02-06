Британская компания BP рассчитывает в середине 2017 года подписать с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) контракт типа PSA на разработку блока месторождений «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли» (АЧГ) до 2050 года.

Об этом сообщил журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

«В декабре 2016 года мы с SOCAR подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года. Это был очень важный шаг для подписания нового контракта типа PSA по разработке блока месторождений «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли». Мы надеемся и ждем, что в течение этих нескольких месяцев завершим с SOCAR все переговоры по новому соглашению и подпишем его в середине 2017 года», - сказал Г.Биррелл.

Деталей нового контракта он сообщать не стал.

«У нас есть и видение, а также планы и схемы будущей разработки блока АЧГ, но раскрывать их не будем, поскольку переговоры еще продолжаются», - подчеркнул Г.Биррелл.

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2016 года SOCAR и BP подписали принципы соглашения о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года. Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.

В письме о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработки блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и подписания полностью согласованных соглашений.

Контракт на разработку месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли» был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются британская BP (35,78%, оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения «Чираг» осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения «Азери» - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части «Азери», с 21 октября 2006 года - с восточной части «Азери», с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения «Гюнешли», с 29 января 2014 года – с западной части месторождения «Чираг».

«Интерфакс-Азербайджан»