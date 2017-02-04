Штаб поисково-спасательных работ, в который входят представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной морской администрации, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, SOCAR и Каспийского морского пароходства, продолжает активный поиск пропавших нефтяников в различных секторах Каспия.

Как сообщает штаб, в результате поисковой операции было подтверждено, что тело, обнаруженное на территории села 1-й Маяк Нефтчалинского района республики, принадлежит оператору Гаджиалиеву Гасанаге Гусейнага оглу, пропавшему при обрушении части эстакады нефтесборочного пункта №3 Управления по добыче нефти и газа им. Наримана Нариманова ПО «Азнефть».

Тело Г. Гаджиалиева было передано семье.

Талыб Бархудаев, И.А.