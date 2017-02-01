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Нефть и Газ

SOCAR почти на 31% снизила прокачку нефти по Баку-Супса 01.02.2017 18:12

В январе 2017 года SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) экспортировала по трубопроводу Баку-Супса 176 тыс. 109 тонн нефти, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В сравнении с январем 2016 года экспорт нефти по Баку-Супса снизился на 77 тыс. 939 тонн, или на 30,7%, а по отношению к декабрю – увеличился на 5 тыс. 144 тонны, или на 3%.

Так, в январе 2016 года транспортировка нефти по трубопроводу составила 254 тыс. 048 тонн, в декабре - 170 тыс. 965 тонн.

В 2016 году SOCAR экспортировала по трубопроводу Баку-Супса 2 млн 383 тыс. 854 тонны нефти. В сравнении с 2015 годом экспорт нефти по Баку-Супса снизился на 411 тыс. 051 тонну, или на 14,7%.

В 2015 году транспортировка нефти по трубопроводу составила 2 млн 794 тыс. 905 тонн нефти, что на 162 тыс. 485 тонн, или на 5,5% ниже показателя за 2014 год (2 млн 957 тыс. 390 тонн).

Трубопровод Баку-Супса предназначен для транспортировки нефти с месторождения «Чираг» в рамках Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 года между SOCAR и группой иностранных компаний во главе с ВР.

Протяженность трубопровода составляет 830 км, включая 775 км нового трубопровода диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода.

Пропускная способность Баку-Супса составляет примерно 7 млн тонн нефти в год (140 тыс. баррелей в день).

Оператором трубопровода является компания ВР.

Алена Салаева, Э.Т.

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