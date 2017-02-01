В январе 2017 года SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 79 тыс. 935 тонн нефти.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года экспорт нефти по «северному маршруту» снизился на 178 тыс. 065 тонн, или более чем в 3,2 раза.

Так, в январе прошлого года экспорт нефти по Баку-Новороссийск составил 258 тонн.

При этом по отношению к декабрю 2016 года экспорт вырос на 89 тонн, или 0,1%. В декабре по Баку-Новороссийск SOCAR было прокачано 79 тыс. 846 тонн нефти.

Напомним, что договор SOCAR и ПАО «Транснефть» предусматривает в 2017 году транспортировку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в первом квартале.

В 2016 году SOCAR транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 1 млн 217 тыс. 799 тонн нефти, что на 52 тыс. 309 тонн, или на 4,1% ниже показателя за 2015 год (1 млн 270 тыс. 108 тонн).

В 2015 году экспорт нефти по «северному маршруту» вырос на 337 тыс. 953 тонны, или на 36,2%. Так, в 2014 году отгрузка нефти из порта Новороссийск составила 932 тыс. 155 тонн.

Азербайджан транспортирует нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Алена Салаева, Э.Т.