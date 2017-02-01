Одними из главных вопросов для развития энергетического рынка Грузии в течение следующих лет будут ввод в эксплуатацию второй фазы месторождения «Шахдениз» и строительство газохранилища.

Как передает Business Грузия, об этом в интервью Business Time заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

«В ответ на увеличенный спрос у нас в долгосрочной перспективе уже есть 10-летний план инфраструктурного развития. Необходимо газохранилище, поскольку снять дневной и сезонный дисбаланс, который имеет место быть у нас, может как раз газохранилище.

У газохранилища есть гораздо больше функций в том, чтобы не потерять объемы [газа]. По договору, оформленному с консорциумом «Шахдениз», вложено ограничение, что если мы не сможем освоить газ, тогда мы теряем его, и в то же время у нас нет возможности реэкспорта. Летом, когда потребление низкое, мы можем хранить эти объемы в газохранилище, и использовать их в пиковый сезон. Это будет инфраструктура, которая на 100% поддается диспетчеризации», - сказала М.Валишвили.

Замминистра отметила, что развитие второй фазы проекта «Шахдениз» имеет принципиальное значение.

«Отрадно, что оно идет в запланированном темпе», - сказала замглавы Минэнерго Грузии.

Она напомнила, что Всемирный банк (ВБ) утвердил кредит для Азербайджана в размере $400 млн. Средства пойдут на финансирование проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

«В то же время на нашей территории уже закончилась большая часть работы, и с данной точки зрения не будет задержки.

На самом месторождении «Шахдениз» добыча начнется в запланированный период, и мы думаем, что уже к 2020 году мы получим дополнительные ресурсы», - сказала М.Валишвили.

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана 17 октября того же года.

Участниками проекта «Шахдениз» являются BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с «Шахдениз» осуществляется в рамках первой стадии разработки месторождения, стоимость которой составляет $4,1 млрд. В рамках «Стадии-1» разработки «Шахдениз» добывается около 10 млрд кубометров в год.

Итоговое инвестиционное решение (FID) по второй стадии проекта «Шахдениз» было подписано 17 декабря 2013 года. Оно предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение на всей территории Азербайджана и Грузии пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, строительство Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического трубопроводов (TAP).

Стоимость проекта оценивается в $28 млрд. Годовой объем добычи в рамках «Стадии-2» составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будут направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в Турцию. В Европу газ начнет поступать в начале 2020 года.

Отметим, что реализация проекта «Шахдениз-2», расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство TANAP (от восточной до западной границы Турции), TAP (соединит Грецию, Албанию и протянется через Адриатическое море на юг Италии и далее, в Западную Европу) являются основными компонентами проекта создания Южного газового коридора (ЮГК).

Такой крупномасштабный проект, как ЮГК, предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через территорию Турции азербайджанского газа, добываемого в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз». В частности, газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в $45-48 млрд.

Алена Салаева, Э.Т.