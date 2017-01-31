Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на фоне выполнения обещаний о сокращении добычи "черного золота" странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:46 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% — до 56,16 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,31% — до 53,32 доллара за баррель.

По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась до 30,01 миллиона баррелей в день с 31,17 миллиона баррелей в сутки в декабре.

"Это очень хороший показатель", — приводит агентство Рейтер слова неназванного источника из ОПЕК.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

РИА Новости