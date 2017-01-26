Ускоренными темпами осуществляются комплексные меры по обеспечению безопасности нефтяников на морских основаниях, эстакадах и приэстакадных площадках, сообщается на странице компании SOCAR в Facebook.

За последние 3 года было капитально отремонтировано 59 оснований, приэстакадных площадок, эстакад протяженностью более 6 тыс. метров и площадь более 43 тыс. квадратных метров. В настоящее время эти работы, перейдя на новый этап, ведутся более высокими темпами на 18 морских объектах. Для предотвращения в случае шторма обрушения нефтесборного пункта под воздействием эстакады, в Нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) имени Наримана Нариманова эстакады отделяются от нефтесборного пункта.

«Мы выражаем глубокую признательность всем друзьям, чей труд вложен в это дело. Посетив их, мы стали свидетелями самоотверженной и ответственной работы нефтяников. Мы привезли вам много приветов от встретивших нас гостеприимно братьев-нефтяников», - говорится в сообщении.

Ялчин Алиев, Г.Р.